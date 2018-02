Atlético-PR é absolvido no STJD A 3ª Comissão Disciplinar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) absolveu nesta quarta-feira o Atlético-PR da denúncia de falta de prevenção e de repressão pelo copo plástico que caiu no gramado do Arena da Baixada, durante o jogo com o São Caetano, dia 5/12. O clube foi indiciado pela Procuradoria do STJD e corria o risco de perda de mando de campo.