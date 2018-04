Atlético-PR é absolvido no STJD, e escapa de multa O Atlético Paranaense escapou de pagar uma multa de R$ 20 mil nesta quinta-feira ao ser absolvido pelo Pleno do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). O clube havia recebido a punição por causa dos incidentes ocorridos no clássico com o Coritiba no dia 19 de julho, em jogo válido pela 12.ª rodada do Brasileirão. Os clubes foram punidos por não coibirem o tumulto que ocorreu na arquibancada da Arena da Baixada envolvendo as duas torcidas. Por causa do incidente, o Atlético-PR foi denunciado no artigo 213 Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD). Foi registrado na súmula que as torcidas "lançaram bombas" uma sobre a outra. Os dois times perderam um mando de campo, que não será revertido, e o Coritiba também levou uma multa, de R$ 10 mil. Nesta quinta, porém, o Pleno do STJD aceitou o recurso dos clubes, que agora não terão que desembolsar os valores das multas.