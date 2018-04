Atlético-PR e Atlético-GO confirmam troca de atacantes

Em compensação, o Atlético-PR vai receber o centroavante Brasão, que marcou três gols pelo Atlético-GO na Série B do Campeonato Brasileiro. Com 27 anos, ele também já passou por Juventus, de São Paulo, Americano, de Campos, Flamengo, de Guarulhos, Camburiense, de Santa Catarina, Sal Goacar, da Índia, e Fluminense, de Feira de Santana.

As duas equipes estão em situações opostas nas competições nacionais. No Brasileirão, o Atlético-PR está na 14.ª colocação, na luta contra o rebaixamento, com 31 pontos. Na Série B, o Atlético-GO está em terceiro lugar, com 44 pontos, com boas chances de conseguir o acesso.