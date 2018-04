Atlético-PR e Chapecoense empatam no jogo de ida da 3ª fase da Copa do Brasil

Atlético Paranaense e Chapecoense ficaram no empate sem gols, nesta quinta-feira, na Arena da Baixada, em Curitiba, em partida válida pela rodada de ida da terceira fase da Copa do Brasil. As duas equipes voltam a se enfrentar na próxima quarta, às 19h30, na Arena Condá, em Chapecó (SC), para definir quem passa às oitavas de final.

Como não sofreu gols em casa, o Atlético joga por qualquer empate com gols na partida de volta, enquanto que a Chapecoense só se classifica no tempo normal com uma vitória. Um novo 0 a 0 leva a decisão para a disputa por pênaltis.

O vencedor deste confronto se junta a Botafogo-PB, Vasco e Cruzeiro, que já garantiram classificação na última quarta-feira, além dos cinco times que disputaram a Copa Libertadores - São Paulo, Corinthians, Palmeiras, Grêmio e Atlético Mineiro - e o Internacional, quinto colocado do último Campeonato Brasileiro.

Outras sete vagas ainda estão em aberto com a rodada de volta da terceira fase da Copa do Brasil sendo disputada na próxima semana. Quando os 16 classificados forem definidos, haverá um sorteio, no dia 1.º de agosto, para estabelecer os confrontos das oitavas de final.