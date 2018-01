Atlético-PR e Flu empatam em Curitiba O Atlético Paranaense não soube aproveitar a vantagem de jogar em casa e empatou por 0 a 0 com o Fluminense, penúltimo colocado do Campeonato Brasileiro, com 33 pontos. O rubro-negro permanece em 18o lugar com 40 pontos. O técnico Mário Sérgio escalou o Atlético de forma cautelosa, apesar de jogar contra uma equipe fraca e em crise. Alan Bahia fez uma marcação rigorosa em Carlos Alberto e eliminou o setor criativo dos cariocas. O resultado foi um primeiro tempo monótono. A primeira finalização do Atlético com um pouco de perigo aconteceu somente aos 44 minutos de jogo. Para o segundo tempo, Mário Sérgio colocou Jadson no lugar de Alex Mineiro e substituiu Luciano Santos por Fernandinho e deixou a equipe com mais velocidade. Aos 13 minutos, Ilan recebeu na pequena área e tocou para fora e desperdiçou a melhor chance da partida. Mesmo com maior volume de jogo, o rubro-negro não conseguiu marcar. Parte da torcida, irritada com o treinador, chegou a gritar durante a segunda etapa, o nome de "Geninho", campeão brasileiro pelo clube e atualmente desempregado. Para o meio-campo Adriano, o time irá se recuperar para a próxima partida. "O torcedor quer a vitória a todo custo, mas hoje não deu. Vamos trabalhar para corrigir os erros", disse.