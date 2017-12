Atlético-PR e Fluminense empatam na Arena da Baixada

Nem mesmo a mudança de técnico melhorou o desempenho do Atlético Paranaense na Arena da Baixada, em Curitiba, antigamente temida pelos adversários. Na estréia de Antônio Lopes no lugar de Oswaldo Alvarez, o time apenas empatou com o Fluminense, por 1 a 1, na tarde deste domingo. É o terceiro jogo sem vitória em Curitiba, que soma 8 pontos na tabela de classificação. O Fluminense, apesar de não conseguir se livrar da marcação no primeiro tempo, voltou diferente no segundo para empatar e fazer seu nono ponto. "Para a gente foi um bom resultado", disse o zagueiro Thiago Silva, autor do gol de empate. Até parecia que a partida seria muito fácil para o time da casa. Começou com muita velocidade e trocando passes rápidos. Além disso, não dava oportunidades para o Fluminense, privilegiando uma marcação eficiente no meio-de-campo. Apesar de a torcida não ser a esperada pela diretoria - 6.376 pagantes -, a animação era grande. O time lançava-se ao ataque e exigia boas defesas do goleiro do time carioca, Ricardo Berna. Ele só não conseguiu defender o forte chute de Denis Marques, de fora da área, aos 11 minutos. O trabalho dos treinadores no segundo tempo mudou o panorama do jogo. Enquanto Renato Gaúcho colocou Tiago Neves no meio-de-campo para fugir da marcação atleticana e se transformar em um dos principais jogadores do confronto. Já Antônio Lopes tirou Edno e acabou abrindo o lado esquerdo de sua defesa. O também lateral Nei, que o substituiu, ficou perdido com a orientação do técnico para que atuasse pelo meio. Além disso, o meia Evandro, que entrou no lugar do lesionado Tiago, também não fez nada e foi substituído. Mas antes, aos 26 minutos, viu o zagueiro Thiago Silva subir ao ataque sem ser importunado por ninguém e empatar o jogo. ATLÉTICO PARANAENSE 1 x 1 FLUMINENSE Atlético Paranaense - Guilherme; Danilo, João Leonardo e Erandir; Jancarlos , Alan Bahia , Tiago (Evandro, depois Pedro Oldoni), André Rocha e Edno (Nei); Denis Marques e Alex Mineiro. Técnico: Antônio Lopes. Fluminense - Ricardo Berna; Carlinhos, Thiago Silva , Roger e Júnior César; Romeu (Tiago Neves), Arouca, Carlos Alberto e Cícero; Alex Dias e Adriano Magrão (Rodrigo Tiuí , depois Maurício). Técnico: Renato Gaúcho. Gols - Denis Marques aos 11 minutos do primeiro tempo; Thiago Silva, aos 26 do segundo tempo. Árbitro - Carlos Eugênio Simon (RS). Renda - R$ 146.070,00. Público - 6.376 pagantes. Local - Estádio Arena da Baixada, em Curitiba (PR).