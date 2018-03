Atlético-PR e Goiás empatam sem gols Atlético-PR e Goiás empataram, sem gols, neste sábado à tarde, no Estádio Joaquim Américo, em Curitiba (PR), em uma partida fraca tecnicamente e que mostrou a fragilidade das duas equipes. Com o resultado, o Atlético-PR soma 22 pontos e o Goiás permanece em último lugar com 11. Mesmo favorito contra um Goiás limitado, o Atlético não conseguia, nos primeiros minutos, transformar seu volume de jogo em gol. A equipe insistia em jogadas aéreas pela direita e facilitava o trabalho da zaga goiana. A melhor chance do Atlético no primeiro tempo surgiu aos 31 minutos, com Ilan, que completou sem marcação, um cruzamento de Ivan e obrigou Rodrigo a fazer uma defesa difícil. Dez minutos depois, o lateral Michel recebeu livre na direita e obrigou Diego a desviar a bola para escanteio. No segundo tempo, o Atlético continuou a dominar, mas foi Dimba, aos 24, quem perdeu a chance de abrir o placar, ao tropeçar na pequena área e errar o chute. O Goiás voltou a assustar aos 33, com Araújo, que aproveitou um contra-ataque e chutou da entrada da área e Diego evitou o gol. Ao final da partida, o técnico Cuca avaliou o resultado como positivo. ?No segundo tempo, tivemos a oportunidade de marcar e poderíamos vencer, mas o importante é voltarmos com um ponto fora de casa.?