Atlético-PR é goleado, mas classifica O Atlético Paranaense foi goleado por 4 a 0 pelo Independiente Medellín (COL), na noite desta terça-feira, em plena Arena da Baixada, mas está classificado para a próxima fase da Copa Libertadores. É que o time paranaense foi beneficiado com a vitória do Libertad (PAR) por 1 a 0 sobre o América de Cáli (COL). Assim, o Independiente terminou em primeiro e o Atlético em segundo lugar, ambos com dez pontos.