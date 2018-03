Atlético-PR e Malutrom empatam Atlético Paranaense e Malutrom empataram em 1 a 1, neste domingo, no estádio Durival de Britto, em Curitiba, pela semifinal do Campeonato Estadual. Com isso, o Atlético mantém a vantagem e precisa apenas de um novo empate no jogo do próximo final de semana. Na outra semifinal, o Paraná Clube venceu o Coritiba por 3 a 1, no sábado, e tem a vantagem. O Atlético iniciou o jogo como grande favorito, em razão da boa campanha da fase classificatória, quando terminou com 15 pontos à frente do Malutrom. O time abriu o placar logo aos 2 minutos, quando Kléberson cobrou um escanteio e marcou o primeiro gol. O Atlético ainda teve mais cinco chances de ampliar, com duas bolas na trave, antes de o Malutrom chutar a primeira bola contra o gol atleticano, aos 30 minutos. A partir daí, o Atlético diminuiu o poder ofensivo e permitiu que o Malutrom passasse a atacar com mais freqüência, sobretudo por meio de Rodrigo Batata. Aos 35 minutos, depois de um erro de Alessandro, o Malutrom chegou ao empate com o gol de Neto. A torcida do Atlético começou a exigir "raça" dos jogadores, que não conseguiram nenhum ataque perigoso até o final do primeiro tempo. O Malutrom voltou com mais aplicação para o segundo tempo, enquanto os jogadores atleticanos davam espaço, aguardando uma possibilidade de contra-ataque. A marcação promovida pelo Malutrom, no entanto, era eficiente e não permitiu que o Atlético chegasse uma única vez ao gol defendido por Vilson.