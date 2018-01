Atlético-PR e Paraná ficam no empate O clássico entre Atlético-PR e Paraná, disputado nesta quarta-feira, no Estádio Joaquim Américo, em Curitiba, terminou mais uma vez empatado. Com o 0 a 0, a partida válida pela Copa Sul-Minas registrou o quinto empate consecutivo entre os dois times. O Atlético está em quarto lugar com 11 pontos, enquanto o Paraná, com 10, está na sétima colocação. O Atlético esteve mais próximo da vitória, mas o artilheiro Kléber, aos 25 minutos da etapa final, desperdiçou um pênalti, mandando a bola na trave. O Rubro-Negro dominou a partida inteira, mas esbarrou na forte marcação do Paraná, que jogou desfalcado dos atacantes Márcio e Maurílio. Nos outros jogos da Sul-Minas, o Joinville perdeu por 4 a 1 para o Tubarão, em casa; o América (MG) empatou por 2 a 2 com o Pelotas, em Belo Horizonte, e o Criciúma perdeu em casa para o Figueirense por 2 a 1.