Atlético-PR e Paraná ganham e garantem vaga no Paranaense Jogando em seus domínios, o Atlético Paranaense bateu o Cianorte (3 a 0) e Paraná superou a Portuguesa (2 a 1), nesta quarta-feira, e conseguiram a classificação para a próxima fase do Campeonato Paranaense com uma rodada de antecedência. Já o Coritiba não passou de um empate por 2 a 2 contra o Paranavaí e ainda precisa de um ponto na última rodada para garantir sua vaga entre os oito times que continuam na competição. Além de Paraná e Atlético, já estão classificados Adap, Paranavaí e Cianorte. De outro lado, o Nacional, de Rolândia, perdeu o jogo para o Roma, de Apucarana, por 2 a 1, e é o primeiro rebaixado para a segunda divisão estadual. Na Arena da Baixada, em Curitiba, o time reserva do Atlético-PR começou mal a partida. Sem entrosamento, os jogadores tinham dificuldade de furar a bem postada defesa do Cianorte. Como entrou em campo classificado, o Cianorte optou por não forçar no ataque. Aos 20 minutos, insatisfeita com o que via, a torcida do Atlético começou a exigir "raça" dos jogadores. Depois disso, o time reagiu e começaram a sair os gols. Christian fez o primeiro e Pedro Oldoni marcou mais dois na vitória atleticana por 3 a 0. O Paraná, jogando no Estádio Pinheirão, também em Curitiba, teve muitas dificuldades, em razão de a Portuguesa Londrinense ter feito marcação individual nos principais jogadores adversários, que não conseguiam criar jogadas de gol. Mesmo atuando na retranca, a Portuguesa saiu na frente, com um gol de falta feito por Baeza. E conseguia segurar o resultado até o árbitro Jarbe Cassou marcar um pênalti muito contestado. Gerson cobrou e empatou. O gol desestruturou a Portuguesa, que ainda foi prejudicada por uma falha do goleiro aos 39 minutos. Josiel não perdoou e decretou a vitória do Paraná por 2 a 1. Enquanto isso, o Coritiba foi a Paranavaí enfrentar o time da casa e até começou bem, com muita disposição. O gol não demorou a sair, por meio de Leandro, aos 10 minutos. No entanto, o time da capital não esperava a reação três minutos depois, quando o adversário empatou. O Coritiba passou a dar espaço ao adversário, que exigiu boas intervenções do goleiro Artur. No segundo tempo, a história se repetiu. O time da capital fez o segundo gol a oito minutos, mas permitiu o empate do Paranavaí sete minutos depois. Nos outros jogos da rodada, o Engenheiro Beltrão venceu o Iraty por 2 a 1, enquanto o Iguaçu empatou por 1 a 1 com o Londrina. Nesta quinta-feira, o Rio Branco recebe o J. Malucelli e o Adap joga contra o Cascavel. CAMPEONATO PARANAENSE: Primeira fase - 14.ªrodada Iraty 1 x 2 Engenheiro Beltrão Roma 2 x 1 Nacional Atlético-PR 3 x 0 Cianorte Iguaçu 1 x 1 Londrina Portuguesa 1 x 2 Paraná Paranavaí 2 x 2 Coritiba Classificação 1.º - Adap/Galo Maringá, 25 pontos; 2.º - Atlético-PR, 25; 3.º - Paranavaí, 25; 4.º - Cianorte, 25; 5.º - Paraná, 24; 6.º - Coritiba, 23; 7.º - J. Malucelli, 20; 8.º - Rio Branco, 19; 9.º - Londrina, 19; 10.º - Cascavel, 18; 11.º - Iraty, 16; 12.º - Iguaçu, 16; 13.º - Engenheiro Beltrão, 15; 14.º - Roma, 10; 15.º - Portuguesa, 10; 16.º - Nacional, 5