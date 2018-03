Atlético-PR e Paysandu empatam: 1 a 1 O Atlético-PR empatou com o Paysandu por 1 a 1, neste sábado, no estádio Joaquim Américo, em Curitiba. O resultado deixa o time paranaense em 16º lugar no Campeonato Brasileiro, com 26 pontos, enquanto os paraenses estão em 13º, com 27. Sem o meia Adriano, suspenso, faltou criatividade ao Atlético. Mesmo assim, o time da casa abriu o placar aos 44 minutos do primeiro tempo. Em um contra-ataque, Lê tabelou com Jádson, que chutou na saída do goleiro Ronaldo e fez 1 a 0. No segundo tempo, o Paysandu não se intimidou e empatou o jogo. Aos 14 minutos, Zé Augusto, o substituto de Robson, que foi negociado, recebeu a bola de Jobson e chutou sem chance para o goleiro Diego. Mesmo com a pressão da torcida, o Atlético não conseguiu furar a defesa adversária. Mas com o empate, o time saiu de campo vaiado pelo torcida. Apesar dos protestos, o técnico Vadão se manteve tranqüilo. "O time esteve bem, criou chances de gols, mas no final teve muita ansiedade para marcar os gols e não conseguiu", afirmou.