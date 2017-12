Atlético-PR e São Caetano empatam: 2 a 2 Atlético-PR e São Caetano fizeram uma boa partida neste domingo, em Curitiba, e empataram por 2 a 2. O resultado foi justo pelo que as equipes fizeram em campo, com ligeira vantagem para o time da casa que saiu atrás no placar. Triguinho abriu o placar para os paulistas, aos 11 minutos da etapa final, mas aos 21 Ferreira empatou. Dois minutos depois, Finazzi virou o marcador. Aos 33, Márcio Richards, de pênalti, empatou para o São Caetano, que continua em 17.º lugar, com 48 pontos. O Atlético-PR subiu para o 7.º lugar, com 58 pontos. O Atlético-PR tomou a iniciativa da partida, mas o São Caetano, desfalcado de Edílson e Dimba, não tinha opções de criatividade. Apesar disso, o atacante Somália entrou livre na área e, na frente de Tiago, tropeçou na bola. Aos 11 minutos do segundo tempo, a defesa atleticana falhou coletivamente e Triguinho apareceu livre para completar para o gol. O resultado era bom para o São Caetano, mas Silvio Luiz não conseguiu segurar um chute de Ferreira, que entrou no canto esquerdo. Aos 23, o goleiro saiu atrasado em um cruzamento e Finazzi completou de cabeça. Com a virada, o técnico Cuca precisou avançar mais o São Caetano. O sufoco deu certo e Triguinho entrou na área com a bola dominada e foi derrubado por Danilo. Márcio Richards cobrou o pênalti e empatou. Para o zagueiro Gustavo, a vitória seria melhor, mas esse ponto fora de casa deu mais tranqüilidade. "Foram cinco minutos de bobeira que tivemos. Infelizmente não conseguimos manter a vantagem, mas o resultado acabou sendo justo. O time não se abateu e fomos buscar o resultado", disse.