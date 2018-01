Atlético-PR empata com Flamengo, conquista vaga na Libertadores e ajuda o Santos

O Atlético Paranaense conquistou uma vaga na fase preliminar da próxima edição da Copa Libertadores ao empatar em 0 a 0 com o Flamengo, na tarde deste domingo, na Arena da Baixada, em jogo válido pela última rodada do Campeonato Brasileiro e relegou o time carioca ao terceiro lugar no torneio. O empate favoreceu a equipe paranaense que contou com a derrota do Corinthians para o Cruzeiro para terminar a competição em sexto lugar.

O Flamengo começou o jogo mais decidido e chegou a fazer uma pressão sobre o Atlético-PR, mesmo sendo visitante na Arena da Baixada. A equipe de Paulo Autuori, porém, estava bem armada e conseguiu neutralizar as investidas do adversário. Além disso, o time paranaense levava mais perigo nas jogadas de contra-ataque.

O panorama se inverteu no segundo tempo, com o Atlético-PR partindo para o ataque, uma vez que neste momento o Corinthians vencia o Cruzeiro e a vaga na Libertadores parecia estar escapando. O goleiro Muralha fazia boas defesas e conseguia garantir o empate para os cariocas.

Já no final do jogo, os outros resultados da rodada fizeram com que o Flamengo ainda procurasse a vitória, para tentsr obter o vice-campeonato, mas já sem fôlego para vencer a marcação atleticana.

Assim, o time carioca termina a competição em terceiro lugar, com 71 pontos e com vaga na fase de grupos da Libertadores. Já o Atlético-PR, com o sexto lugar e 57 pontos, terá que passar por dois adversários para entrar em uma das chaves da competição continental.

FICHA TÉCNICA:

ATLÉTICO-PR 0 X 0 FALEMGO

ATLÉTICO-PR - Weverton; Léo, Paulo André, Thiago Heleno e Sidcley; Otávio, Hernane, Lucho Gonzalez (João Pedro) e Nikão (Lucas Fernandes); Pablo e André Lima. Técnico: Paulo Autuori.

FLAMENGO - Alex Muralha; Pará, Réver, Juan e Jorge; Márcio Araújo, Mancuello, Alan Patrick, Felipe Vizeu e Everton; Gabriel e Guerrero (Leandro Damião). Técnico: Zé Ricardo.

ÁRBITRO - Elmo Alves Resende Cunha (GO).

CARTÕES AMARELOS - Léo e Paulo André (Atlético-PR); Alex Muralha, Juan, Jorge, Everton e Willian Arão (Flamengo).

CARTÃO VERMELHO - Mancuello (Flamengo).

RENDA - R$ 1.060.990.

PÚBLICO - 35.396 pagantes.

LOCAL - Arena da Baixada, em Curitiba (PR).