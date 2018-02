Atlético-PR empata com Iraty no final Com dois gols do atacante Lima, o Atlético-PR escapou da derrota e empatou por 2 a 2 com o Iraty, neste sábado, no estádio Emílio Gomes, em Irati. O Atlético saiu na frente, com Lima, aos 30 minutos do primeiro tempo, mas sofreu a virada com um gol de Tiago, aos 44, e Nelinho, no primeiro minuto da etapa final. Aos 40, Lima marcou novamente e empatou a partida. O resultado manteve o Atlético na liderança do grupo B, com 22 pontos. O Atlético iniciou melhor na partida, quando Fabrício cobrou uma falta e Lima, aos 30 minutos, de cabeça, marcou seu primeiro gol no jogo. O Iraty não se abalou e equilibrou a partida, com sucessivos lances de ataque. Em um deles, a equipe fez uma bonita linha de passe e Tiago, aos 44, recebeu a bola na área e chutou forte sem chance para Diego. Na segunda etapa, o Iraty voltou melhor e Nelinho, a um minuto, subiu mais que a zaga e completou para o gol uma cobrança de escanteio. A equipe do interior teve a chance de confirmar a vitória, mas Diego aos 34 e 38, em chutes de Alexandre e Fernando Mello, respectivamente, salvou o Rubro-Negro com duas ótimas defesas. Aos 40, a equipe da casa levou o empate. Jorge Henrique avançou pela direita e cruzou para a área, o atacante Lima se antecipou e desviou para o gol, decretando o empate e a liderança da equipe.