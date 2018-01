Atlético-PR empata e ainda é lanterna O Atlético Paranaense continua sem vencer na Copa Libertadores da América. Nesta quarta-feira à noite, na Arena da Baixada, em Curitiba, o time paranaense não soube segurar o placar e cedeu o empate por 1 a 1 para o América de Cali. Com apenas um ponto e na última colocação no Grupo 4, o Atlético Paranaense está em situação difícil. O América de Cali assumiu a liderança isolada, com cinco pontos. Nesta quinta-feira jogam Bolívar (quatro pontos) contra o Olmedo (três pontos). Impulsionado pelos torcedores que foram em bom número prestigiar o time, o Atlético partiu para o ataque no início da partida e foi recompensado com um gol logo aos 3 minutos. O meia Flávio Luiz, que entrou em razão de os atacantes Alex Mineiro e Kléber estarem contundidos, percebeu o goleiro Barbat adiantado e chutou de longe para abrir o placar. O América sentiu o gol e os jogadores passaram a fazer várias faltas. Somente a partir dos 20 minutos a linha de defesa conseguiu se recompor e o time colombiano retomou o jogo a que se tinha proposto, fechando-se atrás e partindo com força para o contra-ataque. Com 30 minutos, o meio-de-campo atleticano já estava sendo dominado e as oportunidades de gol para o América começaram a ser criadas e desperdiçadas pelos atacantes. O América voltou mais ofensivo para o segundo tempo, mas esbarrava no goleiro Flávio. Num jogo bem movimentado, o Atlético procurava garantir o resultado, partindo com determinação para o contra-ataque e criando boas chances de ampliar o placar. Sem marcar o segundo gol, os jogadores atleticanos mostraram nervosismo e passaram a errar passes, o que beneficiou o time colombiano, que chegou ao empate aos 35 minutos, com uma cabeçada de Jaramillo.