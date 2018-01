Atlético-PR empata e é eliminado O Atlético-PR empatou com o Atlético-MG por 1 a 1, agora à noite, no estádio Joaquim Américo, em Curitiba, e está fora da Copa Sul-Minas. O tropeço do time paranaense em casa beneficiou o Grêmio, que venceu o Coritiba por 3 a 2 e conseguiu a classificação para as semifinais como segundo melhor colocado da competição. O Atlético-PR começou o jogo demonstrando muito nervosismo. Os erros de passe eram constantes e o time não tinha tranqüilidade para concluir com sucesso as poucas jogadas de ataque criadas. O time mineiro, que já tinha a classificação garantida, ficou na defesa e apostou nos contra-ataques. A partir da metade do primeiro tempo, a torcida já começava a vaiar os jogadores da equipe paranaense. Pressionado, o time da casa criou uma boa chance de gol aos 44 minutos, mas Kléberson chutou em cima do goleiro e desperdiçou a oportunidade. Os mineiros responderam no minuto seguinte, mas Flávio fez boa defesa e impediu o gol de Marques. O Atlético-PR voltou para o segundo tempo cometendo os mesmos erros do primeiro. Mesmo assim, com um pênalti, aos 14 minutos, Kléber abriu o placar. Mas, logo depois, aos 18, Marques recebeu um passe de Rinaldo, que acabará de entrar, e empatou. A equipe paranaense ainda tentou a vitória, mas não conseguiu sair do 1 a 1.