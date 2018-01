Atlético-PR empata e Londrina lidera O Atlético-PR não manteve a seqüência de vitórias no Campeonato Paranaense e apenas empatou por 1 a 1 contra o Paranavaí, nesta quarta (27), no Estádio Waldemiro Wagner, em Paranavaí (PR). O resultado custou a liderança do Grupo B, que passou para o Londrina, a única equipe com três vitórias consecutivas e nove pontos. Dinei de cabeça, aos 27 minutos do segundo tempo, abriu o placar para o Rubro-Negro, e Joel, de pênalti, empatou três minutos depois. Com o campo encharcado, as duas equipes abusaram dos chutões e, somente na etapa final tocaram um pouco mais a bola. O resultado foi justo pelas oportunidades criadas pelas equipes. No grupo A, o Coritiba estreou no Estádio Willie Davis, em Maringá, onde mandará seus jogos, e venceu por 1 a 0 a Adap, de Campo Mourão assumindo a liderança do grupo A com sete pontos. Apesar da vitória, o Alviverde foi pressionado na maior parte do tempo pela Adap, que perdeu um pênalti cobrado por Rogério. O Coritiba marcou seu gol aos 28 minutos da etapa final com Marciano. A partida teve renda de R$ 33.465,00 para um público de 4.936 (3.598 pagantes). A rodada será fechada nesta quinta (27), às 19 horas, com Paraná e União, no Estádio Pinheirão, em Curitiba. Além desses jogos, a rodada teve: Iraty 1 x 0 Malutrom, Londrina 2 x 0 Nacional, Francisco Beltrão 3 x 2 Império, Cianorte 4 x 0 Roma e Rio Branco 1 x 0 Engenheiro Beltrão.