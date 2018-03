Atlético-PR empata e se classifica O semestre acabou para a Portuguesa hoje à noite, no Canindé. O time empatou por 1 a 1, com o Atlético-PR e deu adeus a Copa do Brasil. A equipe paranaense continua na competição e agora vai enfrentar o Corinthians. Atuando de forma bisonha, a Lusa nada produziu no jogo e viu o adversário abrir o placar com o carrasco Kléber aos 22 minutos do primeiro tempo. A fase ruim ficou evidente quando Ricardo Oliveira perdeu pênalti e Marquinhos foi expulso. O vexame não foi maior porque Lúcio empatou, cobrando pênalti, aos 41 minutos do segundo tempo. A crise afetou até o presidente Amílcar Casado, que pediu licença do cargo.