Atlético-PR enaltece novas contratações colombianas

"É um jogador muito forte (Vanegas) e que é excelente na bola aérea. E tanto ele como Serna são jogadores consagrados na Colômbia que caem como uma luva para a necessidade do Atlético", avaliou Niehues.

Para o diretor de futebol do clube, Ocimar Bolicenho, a chegada dos dois colombianos serve como garantia de que o Atlético Paranaense será forte no próximo ano. "Com a contratação do Serna e do Vanegas, a diretoria cumpre sua palavra de trazer jogadores experientes e de qualidade para fazer uma equipe forte na temporada 2010", apostou.