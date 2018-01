Atlético-PR encara o embalado Palmeiras para voltar ao G4 do Brasileirão

O time rubro-negro ocupa a oitava colocação com 25 pontos, enquanto que a equipe paulista está em terceiro lugar, com 28. Portanto, se conseguir um triunfo na capital paulista, o Atlético cola nas primeiras colocações da tabela de classificação.

O técnico Milton Mendes tem apenas um problema na escalação da equipe. O lateral-direito Eduardo terá que cumprir suspensão pelo terceiro cartão amarelo. Seu reserva imediato, Bruno Pereirinha, está machucado. Com isso, Matheus Ribeiro deve ficar com a vaga.

No ataque, a expectativa é pelo retorno de Walter, que está recuperado de lesão e chegou a treinar durante a semana. A comissão técnica, no entanto, não confirma a volta do atacante. As boas notícias são para as possíveis estreias do volante Fernando Barrientos e do meia Daniel Hernández, que estão regularizados e devem começar no banco de reservas.