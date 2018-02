Atlético-PR enfrenta o Paranavaí e quer terceira vitória O Atlético Paranaense, que somou seis pontos nas duas partidas disputadas pela segunda fase do Campeonato Paranaense, ficará bem perto da vaga nas semifinais se ganhar fora de casa do Paranavaí, nesta quarta-feira, às 20h30, no Estádio Waldemiro Wagner. Ao todo, o dia terá três jogos pela terceira rodada desta etapa da competição, enquanto outro acontece na quinta. Sem o goleiro Cléber, o meia Evandro e o atacante Alex Mineiro, que estão todos suspensos, além do meia Ferreira, que está defendendo a seleção colombiana, o técnico Vadão pode escalar o Atlético com uma nova formação tática, com três zagueiros. Já o Paranavaí, que vem de uma derrota em casa para o Cianorte, não pode mais tropeçar. Com apenas um ponto no Grupo B, até mesmo um empate pode ser considerado mau resultado para o time na busca de uma das duas vagas da semifinal. Por isso, o técnico Amauri Knevitz vai partir para o ataque nesta quarta-feira. No mesmo Grupo B, acontecer outro jogo nesta quarta-feira. O Cianorte, que tem três pontos, recebe o Rio Branco, com um ponto também às 20h30, no Estádio Albino Turbay. Pelo Grupo A, o Coritiba receberá a Adap Galo, de Maringá, às 21h45 desta quarta-feira, no Estádio Couto Pereira, em Curitiba. Com quatro pontos ganhos, o time da casa espera manter uma invencibilidade que já dura dez jogos. "Cada jogo é decisão daqui para frente", alertou o técnico Guilherme Macuglia. Principalmente, porque o Coritiba terá como adversário o melhor time da primeira fase do Campeonato Paranaense, que somou três pontos até agora e precisa se recuperar da goleada por 4 a 0 para o Paraná na rodada passada. "Precisamos ter só mais um pouquinho de atenção", disse o atacante Adriano, do Cianorte. Na quinta-feira, o Paraná, também com quatro pontos no Grupo A, recebe o Cascavel, que não somou nada até agora.