Atlético-PR está com sobra de atacantes Não será por falta de atacantes que o Atlético Paranaense deixará de vencer o Juventude na partida deste sábado, às 16 horas, na Arena da Baixada, em Curitiba. O técnico Antônio Lopes tem à disposição sete jogadores para a posição. Todos já atuaram em um ou mais jogos do Campeonato Brasileiro e nenhum decepcionou. O mais provável é que Lopes inicie a partida com Lima e Finazzi, deixando no banco Aloísio e Dênis Marques, que ainda buscam melhor condicionamento físico. Mas Caetano e Ferreira podem ganhar espaço, jogando recuados, nos lugares dos meias Fabrício, que se recupera de contusão, e de Evandro, que cumpre suspensão. Assim Schumacher ficaria fora do grupo. O técnico pode optar também por um time mais cauteloso com André Rocha ou Ticão no meio. Na próxima semana Dagoberto deverá retornar aos treinos aumentando ainda mais as opções no ataque.