Atlético-PR está garantido na Arena A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) já definiu que o jogo entre Atlético-PR e Botafogo, no domingo, vai ser disputado na Arena da Baixada, mesmo que o clube paranaense perca mando de campo em julgamento programado para quarta-feira no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). Para o departamento técnico da CBF, não haveria tempo útil de se reprogramar o local do confronto a partir de sentença que vai ser conhecida quatro dias antes do jogo. Todas as punições de perda de mando de campo aplicadas pelo STJD durante o ano, pelo Campeonato Brasileiro, só foram cumpridas pelo menos oito dias depois de anunciadas, exatamente para que houvesse tempo de a CBF e o clube mandante providenciarem a alteração. O Atlético-PR foi denunciado pela Procuradoria do STJD por causa de um copo plástico que caiu próximo ao quarto árbitro do jogo com o São Caetano, domingo retrasado, na Arena da Baixada.