Atlético-PR está na final do Estadual O Atlético-PR venceu neste sábado o Londrina por 3 a 1 de virada, na Arena da Baixada, e se tornou o primeiro finalista do Campeonato Paranaense. O Londrina abriu o placar com Edmilson, aos 15 minutos de jogo, sendo que Durval, aos 17 do segundo tempo, Marín, aos 20 e Alan Bahia, aos 23 minutos, viraram para o Rubro-Negro. A partida entre Coritiba e Iraty, que se enfrentam neste domingo, definirá o adversário do Atlético na final. O Atlético entrou em campo com a vantagem de quatro gols, obtida na partida de quarta-feira e foi pressionado pelo Londrina. Em uma cobrança de escanteio, Nem rolou a bola para Edmilson, que livre de marcação, marcou o primeiro gol londrinense. No segundo tempo, o técnico Casemiro Mior colocou Evandro e Rodrigo Souto em campo e a equipe passou a ter mais qualidade no toque de bola. A reação não demorou e aos 17, Durval completou um cruzamento e empatou. Aos 20, Marin marcou o gol da virada em uma cobrança de falta e aos 23, Alan Bahia subiu mais que toda a zaga e decretou a eliminação do Londrina. Para Casemiro, a equipe jogou bem apenas na segunda etapa, quando teve mais raça. "O time foi muito melhor no segundo tempo, mas não deixamos de criar as oportunidades. A partir do intervalo, nos impusemos em campo e a virada foi merecida", disse.