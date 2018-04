Atlético-PR estreia na Sul-Americana com time principal contra Newell's Old Boys

Campeão estadual com um time alternativo, composto por uma maioria de atletas da categoria sub-23, o Atlético Paranaense tem uma semana importante para a equipe principal, que até o momento jogou apenas partidas válidas pela Copa do Brasil. Antes de estrear no Campeonato Brasileiro contra a Chapecoense, neste domingo, entra em campo às 19h15 desta quinta-feira, na Arena da Baixada, em Curitiba, onde enfrenta o Newells Old Boys, da Argentina, pela rodada de ida da primeira fase da Copa Sul-Americana.

Até o momento, o técnico Fernando Diniz comandou o time em apenas cinco partidas - todas pela Copa do Brasil -, já que Tiago Nunes foi o treinador da equipe alternativa durante todo o Estadual, inclusive nas finais contra o Coritiba. Com Diniz, o último jogo foi a vitória por 2 a 1 sobre o São Paulo. No total, ele tem três empates e duas vitórias. Está, portanto, invicto.

Para enfrentar os argentinos, o Atlético Paranaense pode ir a campo com mudanças em relação ao duelo contra os são-paulinos. O lateral-direito Jonathan é dúvida por conta de dores nas costas. Se ele não jogar, Raphael Veiga deve ser deslocado do meio de campo para suprir a ausência na ala. Neste cenário, o volante Camacho ganharia uma vaga no time titular.

Do lado do Newell´s Old Boys também há uma dúvida, mas de peso maior. Destaque do time argentino, o centroavante Leal viajou com a delegação, mas ainda se recupera de uma fibrose muscular. Caso ele seja vetado pelo departamento médico, a vaga deve ficar com Opazo, mas Rodrígues e Milton Treppo correm por fora.