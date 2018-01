Atlético-PR estréia técnico no Estadual Depois de disputar as três primeiras rodadas do campeonato estadual com uma equipe B, o Atlético-PR começa a partir deste sábado, às 16 horas, contra o Iraty, no estádio Joaquim Américo, em Curitiba, a promover o retorno de seus antigos titulares. Além da volta de Rogério Correia, Diego, Alan Bahia e a possibilidade de estréia do atacante Lima, o técnico Casemiro Mior também fará sua primeira partida oficial como técnico da equipe. O goleiro Diego, um dos mais experientes do grupo, acha positivo esse retorno. ?Precisamos começar a ganhar mais entrosamento, para que estejamos prontos para a nossa estréia na Copa Libertadores?, disse. Antes do torneio começar, porém, a diretoria anunciou a venda de Fernandinho para o Shakthar Donetsk, da Ucrânia. Ele viajou para o Leste Europeu e deverá jogar ao lado de Jadson e Ivan, que foram negociados no início da semana. Com sete pontos na competição, a equipe torce por um tropeço do Londrina, líder com nove, diante do Império, em partida que será disputada na Vila Olímpica, na capital, no mesmo horário. Rodada - A rodada continua no domingo com Roma x Coritiba, em Apucarana; Eng. Beltrão x Adap, em Engenheiro Beltrão; Paraná x Cianorte, em Curitiba; União x Rio Branco, em Bandeirantes; Francisco Beltrão x Malutrom, em Francisco Beltrão e Nacional x Paranavaí, em Rolândia.