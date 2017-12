Atlético-PR faz 5 a 4 no Cruzeiro Em uma partida emocionante, com nove gols, brilhou o oportunismo do atacante Finazzi - autor de três - e o Atlético-PR derrotou o Cruzeiro por 5 a 4 neste sábado, em Curitiba (PR). O Atlético, que chegou aos pontos, venceu com gols de Alan Bahia, a um minuto de jogo, Finazzi, aos 22 do primeiro tempo e aos quatro e 21 da segunda etapa, com Schumacher fechando o placar aos 45 do segundo tempo. Adriano, aos 14 do primeiro tempo, Adriano Louzada, aos 23, e Kelly, aos oito e 25 da etapa final descontaram para o Cruzeiro, que caiu provisoriamente para o sexto lugar, com 30 pontos. A partida começou em alta velocidade e logo aos 10 segundos Ferreira foi derrubado na área por Batatais. Alan Bahia cobrou e abriu o placar. O ex-atleticano Adriano empatou aos 14, de cabeça, ao subir sem marcação. Com o empate, passou a valer o oportunismo do atacante Finazzi. Aos 22, ele subiu mais que a zaga mineira e desempatou, Kelly ainda acertou um chute na trave no final do primeiro tempo. O jogo se manteve acelerado e aos quatro minutos da etapa final, Finazzi aproveitou um rebote da defesa e chutou de virada. O Cruzeiro não se entregou e Kelly, campeão brasileiro pelo Atlético, comandou a reação. Aos oito minutos, o meia entrou livre na grande área e chutou no canto esquerdo, sem defesa para Diego. O Cruzeiro pressionava até o goleiro Fábio rebater um chute de Fabrício e a bola sobrar para Finazzi marcar seu terceiro gol no jogo. O gol não esfriou a equipe mineira e aos 23, Adriano Louzada, que substituía o artilheiro Fred, aproveitou uma bola mal rebatida pela defesa e diminuiu. Os cruzeirenses ainda comemoravam quando aos 25, Adriano deu um passe de calcanhar para Kelly empatar. Empurrado pela torcida, o Atlético avançou sua marcação e aos 45, o jovem atacante Schumacher, que havia entrado cinco minutos antes, dominou uma bola na pequena área e desequilibrado definiu o placar com um chute sem defesa para Fábio. Para Finazzi, os três gols marcados tiveram valor pela vitória no final. "Se o time não vencesse, meus três gols não teriam tanto valor, mas felizmente nos recuperamos e conseguimos um ótimo resultado, pois o Cruzeiro é uma grande equipe", disse.