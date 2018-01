Atlético-PR faz amistoso nos EUA O Atlético-PR aproveitou a folga no Campeonato Brasileiro para ganhar algum dinheiro. Assim, a equipe joga nesta quarta-feira à noite um amistoso contra o Monterey, do México, no Cottom Bowl Stadium, em Dallas, no Texas (EUA). Além de receber cerca de R$ 300 mil, o clube paranaense espera abrir mercado tanto para novas apresentações no exterior quanto para atrair jovens norte-americanos a fazerem estágio no seu centro de treinamentos em Curitiba. Para não prejudicar muito o trabalho de preparação para a partida de sábado, às 16 horas, contra o Fluminense, o técnico Mário Sérgio preferiu ficar em Curitiba e manter alguns titulares em treinamento no Brasil. Mas outros, como Diego, Alessandro, Luciano Santos, Douglas Silva, Adriano, Dagoberto e Ilan viajaram. Também foi aos Estados Unidos o meia Michel Bannser, norte-americano que está em treinamento em Curitiba. Eles voltam na sexta-feira à tarde e seguem direto para a concentração, podendo ser aproveitados na partida com o Flu.