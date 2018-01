Atletico-PR faz jogo decisivo em casa O Atlético Paranaense tem um jogo fundamental para suas pretensões na Copa Libertadores da América, nesta quinta-feira, às 21h15, na Arena da Baixada, contra o América de Cali. Se vencer, somará sete pontos, assumindo a segunda colocação, com três pontos de vantagem sobre o terceiro colocado, o Independiente, também colombiano. O líder do grupo é o América, que está com nove pontos e se vencer o Atlético garante a sua classificação. A grande dúvida é saber se os jogadores conseguirão assimilar as orientações do técnico Edinho, que foi apresentado ao elenco apenas na terça-feira, tendo feito apenas um treinamento. Apesar dos mistérios, o mais provável é que o time tenha uma nova formação tática, com o retorno do esquema 4-4-2. Principalmente porque nos primeiros ensaios realizados sob o comando do técnico interino Lio Evaristo esse esquema foi testado. Com a nova formação, o zagueiro Danilo deve ir para a reserva, entrando Cocito como segundo volante. Com o retorno de Baloy na defesa, Marcão passa à lateral-esquerda. No ataque, a escalação de Maciel depende apenas de uma melhora nas dores musculares nas coxas. Se isso ocorrer, Dênis Marques, que tem sido um dos jogadores mais improdutivos nos últimos jogos, vai para o banco de reservas. Na lateral-direita Jancarlos deve entrar em razão de Etto não estar registrado nessa competição. Para Edinho, o importante no momento que antecede a partida é ter muita conversa com os jogadores, passando-lhes tranqüilidade. "Temos que colocar apenas aquilo que os jogadores precisam ouvir", disse. Segundo ele, mais do que o treinador, quem conhece os dois próximos adversários - o América e o Coritiba na final do Paranaense, domingo - são os jogadores. "Temos o feedback dos jogadores e vamos recorrer a eles", afirmou.