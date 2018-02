Atlético-PR faz parceria com japoneses Os torcedores que forem à Arena da Baixada assistir ao jogo entre Atlético-PR e Londrina, nesta quarta-feira, às 19 horas, em partida adiada de domingo pelo grupo B do Campeonato Paranaense, verão novidades. O nome Kyocera, empresa multinacional japonesa que no Brasil produz impressoras e telefones celulares, estará estampado na fachada, nas torres internas e em outros locais do estádio Joaquim Américo. O Atlético anuncia nesta quarta-feira, em São Paulo, detalhes da parceria com a empresa japonesa, que pretende investir recursos para ter o nome associado ao clube paranaense, que foi campeão brasileiro em 2001 e vice em 2004. Especula-se que o contrato de 3 anos seja de US$ 10 milhões. As primeiras alterações já começaram a ser feitas no estádio e nesta terça-feira já era possível ver o nome da empresa japonesa sendo colocado nos vidros externos da Arena da Baixada. As cores vermelha e preta continuarão a ser a marca do Atlético e a administração do estádio também permanece com o clube. O Atlético trabalha com um orçamento anual de R$ 30 milhões, mas vem tendo déficit de R$ 20 milhões. Acredita-se que com os valores da nova parceria será possível realizar os projetos da diretoria sem a recorrente necessidade de vender os jogadores revelados no clube. Para o jogo desta quarta-feira, o técnico Casemiro Mior pretendia colocar em campo o time que vai enfrentar o América de Cali dentro de um mês, em Curitiba, pela Copa Libertadores da América. Mas pelo menos dois jogadores estão fora. O zagueiro Baloy torceu o tornozelo direito e deve dar lugar a Tiago Vieira, enquanto o lateral Jancarlos foi liberado para resolver problemas particulares e será substituído por André Rocha. Além disso, as novidades devem ser a saída do meia Rodrigo Souto para a entrada de Fabrício, deixando o time mais ofensivo, a troca de Cocito pelo zagueiro Danilo e a entrada de Aloísio ao lado de Dênis Marques no ataque.