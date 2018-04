Atlético-PR faz três mudanças para enfrentar o Serrano

As mudanças acontecem nos três setores do time. Pela lateral direita, Lopes optou pelo atacante Marcelo na vaga de Raul; o volante Valencia recuperou a forma física e volta na vaga de Renan e, no ataque, Patrick sai para a entrada de Bruno Mineiro. Lopes pretende melhorar a marcação no meio de campo e deixar a equipe mais ofensiva com Marcelo.

A rodada será completada no domingo com mais seis partidas. O destaque será o jogo do líder Coritiba, fora de casa, contra o Engenheiro Beltrão. O Paraná atuará como mandante, no estádio Durival de Britto, em Curitiba, contra o Paranavaí.