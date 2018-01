Atlético-PR ganha do Francisco Beltrão O Atlético-PR encontrou dificuldades, mas venceu o Francisco Beltrão por 3 a 2 nesta quarta-feira, no Estádio Anilado, no interior do Estado. O resultado deixa a equipe Rubro-Negra em segundo lugar no grupo B com 18 pontos, empatado com o líder Iraty, que tem melhor saldo de gols. O Atlético marcou seus gols no primeiro tempo, com Lima, aos 16 e 31 minutos e Jonatas aos 44 minutos. Luizinho Cascavel aos 40 segundos e aos 16 minutos da etapa final descontou para o time da casa. O JOGO - O Atlético poupou seus titulares e voltou a jogar com sua equipe B. No primeiro tempo teve maior volume de jogo e deu a impressão de que venceria com facilidade. Lima não teve marcação alguma em seus gols, aos 16, de cabeça, e aos 31, livre, da entrada da área. Com o gol de Jonatas, a torcida comemorava uma possível goleada. No segundo tempo, porém, Luizinho descontou logo no início e aos 16, marcou novamente de pênalti. Mesmo com um homem a menos, Batista foi expulso, o Beltrão pressionou o restante da partida, mas seus atacantes esbarraram na boa defesa Rubro-Negra, que volta a jogar nesta sexta (25), contra o Paranavaí, em partida antecipada da terceira rodada. Além dessa partida, a rodada teve Londrina 6 x 2 Malutrom, Rio Branco 2 x 2 Adap, Império 3 x 1 Nacional, Paraná 4 x 2 Engenheiro Beltrão, Iraty 4 x 0 Paranavaí e União 3 x 2 Roma. O Coritiba fecha a rodada contra o Cianorte nesta quinta, em Maringá.