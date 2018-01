Atlético-PR ganha do Santos por 3 a 2 Mesmo com um jogador a menos desde o primeiro tempo, o Atlético-PR derrotou o Santos por 3 a 2, nesta quarta-feira à noite, na Arena da Baixada, em Curitiba. Com isso, o time paranaense precisa apenas de um empate, no dia 15 de junho, na Vila Belmiro, para ir às semifinais da Copa Libertadores da América. "O time se superou", disse Marcão, um dos símbolos da raça atleticana. "Poderíamos ter vencido e bem, pois tínhamos um jogador a mais. Mas nada está perdido", afirmou Robinho, que não defenderá o Santos no segundo jogo, juntamente com Léo - ambos estarão com a seleção brasileira. O jogo começou com a impressão de que o Santos poderia golear o adversário. O time paulista tocava bem a bola e chegava com facilidade na área paranaense. Tanto que abriu o placar com Ricardinho, aos 12 minutos. Mas o Atlético contou com as falhas de Henao para virar o jogo. Aos 25 minutos, o goleiro colombiano do Santos estava adiantado e não evitou o gol de Evandro. E aos 40, soltou a bola no pé de Marcão, após cobrança de falta de André Rocha. O problema é que o Atlético estava com um jogador a menos em campo desde os 26 minutos, quando Alan Bahia foi expulso. O Santos se aproveitou e chegou ao empate. Aos 43, Robinho recebeu cruzamento livre na área e tocou para Deivid, de cabeça, marcar: 2 a 2. Raçudo, o Atlético foi buscar a vitória no segundo tempo. O gol veio com Lima, aos 25 minutos. Depois, o time paranaense se fechou na defesa e evitou os ataques do Santos, garantindo o importante resultado em casa.