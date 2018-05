Atlético-PR ganha folga e só se reapresenta na quarta O elenco do Atlético-PR foi recompensado por ter se salvado do rebaixamento no Campeonato Brasileiro com dois dias de folga. Após vencer o Botafogo por 2 a o no domingo e afastar de vez a ameaça de queda à Série B, o time deveria se reapresentar nesta terça-feira, mas a comissão técnica decidiu dar mais um dia de folga aos jogadores.