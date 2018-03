Atlético-PR garante vaga na final O Atlético Paranaense confirmou seu favoritismo e venceu neste domingo, no Estádio Joaquim Américo, em Curitiba, o Londrina por 3 a 1 e vai disputar a partir da próxima semana, em duas partidas, a final do Campeonato Paranaense contra o Coritiba, no clássico regional. O atacante Washington, aos 21 minutos do primeiro tempo, e Jádson aos 5 e Rodrigo, contra, aos 33 do segundo tempo marcaram para o Rubro-Negro, Ricardo, aos 31 da etapa final marcou o único gol londrinense. Apesar de jogar com a vantagem do empate, o Atlético partiu para cima do Londrina e não teve dificuldade em marcar seu primeiro gol. Washington cobrou uma falta com perfeição aos 21 minutos e abriu o placar. Ainda no primeiro tempo o zagueiro Charles foi expulso por jogada violenta em Ilan. O time voltou para o segundo tempo precisando pressionar, mas logo aos cinco minutos, Jádson sofreu pênalti e bateu com perfeição. O gol abateu ainda mais o Londrina, e o lateral Marcão, aos 21, perdeu nova chance de ampliar o marcador, dentro da pequena área. Aos 31 minutos, Ricardo aproveitou um rebote da defesa e diminuiu para o Londrina. Mas a reação parou por aí, dois minutos depois, aos 33, Alessandro cruzou para a área e Rodrigo, sozinho, cabeceou para o próprio gol. Após o jogo, o atacante Dagoberto afirmou que o time está pronto para a decisão. "Nosso time está bem preparado, jogamos para ganhar e estamos confiantes."