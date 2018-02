Atlético-PR garante vaga nas semifinais da Copa São Paulo Nos pênaltis, o Atlético Paranaense garantiu uma vaga nas semifinais da Copa São Paulo de Juniores. Depois de empatar por 2 a 2 no tempo normal, o time rubro-negro venceu o Bahia por 4 a 2 nas penalidades, neste sábado, em Cerquilho. O Atlético-PR saiu na frente ainda no primeiro tempo. Robert abriu o placar aos 38 minutos e Bruno Neves (contra) ampliou aos 44. O Bahia correu atrás do prejuízo e empatou com dois gols de Anselmo, o segundo aos 44. Ainda neste sábado, Cruzeiro e São José disputam outra vaga na semifinal. No domingo, São Paulo-SP e Fluminense-RJ decidem quem será o adversário do Atlético Paranaense e Santos e São Bernardo definem o último classificado.