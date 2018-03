Atlético-PR goleia e Coritiba só empata O Atlético confirmou nesta rodada o seu favoritismo ao título do Campeonato Paranaense e goleou o Malutrom por 5 a 1, neste domingo, no estádio do Pinhão, em São José dos Pinhais (PR). Em Londrina, o Coritiba empatou por um gol contra o time da casa e divide a liderança de seu grupo com o Paranavaí, que venceu o Rio Branco por 3 a 1. Em São José dos Pinhais, o Atlético não encontrou nenhuma dificuldade para golear o Malutrom. Ilan, aos 17 e 18 minutos, e Washington, aos 37 do primeiro tempo, abriram o placar. Na segunda etapa, Marcão, aos 21 e 44, fez mais dois para o Atlético, enquanto Cristiano descontou para o Malutrom, aos 40. Em Londrina, o Coritiba escapou da derrota com um gol de Tuta, aos 42 minutos da etapa final. A equipe da casa abriu o placar com Tiago, aos 12 do primeiro tempo, e poderia ter ampliado o placar. Para o técnico Antônio Lopes, o resultado foi o mais justo. "Nosso time insistiu em algumas jogadas e em uma delas, o cruzamento para a área, deu tudo certo e o Tuta empatou", disse. A rodada também teve União 2 x 3 Roma, Iraty 1 x 1 Cianorte e Francisco Beltrão 1 x 2 Adap. Nesta segunda-feira, o Paraná Clube enfrenta o Prudentópolis em Irati, pela terceira rodada do Torneio da Morte, que indicará os dois clubes rebaixados para o próximo ano. A equipe da capital está animada pela goleada de 6 a 1 aplicada no Maringá na semana passada e pode chegar à liderança do quadrangular. Neste domingo, também pelo Torneio da Morte, o Nacional venceu o Maringá, já praticamente rebaixado, por 2 a 0.