Atlético-PR goleia e encosta no Santos Jogando com um a menos, durante todo o segundo tempo - o argentino Sorín, que retornava ao Mineirão, com a camisa do Cruzeiro, foi expulso -, o time mineiro não resistiu ao bom futebol do vice-líder do Campeonato Brasileiro e foi goleado pelo Atlético-PR por 4 a 2, neste domingo, pela 31ª rodada da competição. Guilherme e Fred marcaram para os mineiros. Washington, cobrando dois pênaltis, Jádson e Ivan deram a vitória aos paranaenses. Com a vitória, o Furacão, que não perde há 13 rodadas, chegou aos 58 pontos, encostando no líder Santos. Já a Raposa continua com 42 pontos, na 13ª posição. Na próxima rodada o time Celeste vai ao Mangueirão pegar o Paysandu e o Furacão recebe o Flamengo, na Baixada. A partida começou muito movimentada, com as duas equipes partindo para o ataque. Porém, o Cruzeiro, que tinha Sorín retornando ao Mineirão com a camisa Celeste, começou melhor, criando as primeiras oportunidades de gol. Logo aos cinco minutos, Sandro fez boa jogada pela direita e cruzou para o meio da área. Jussiê fechou rápido e cabeceou forte, obrigando Diego a fazer grande defesa. Aos oito minutos, mais presente no ataque, o time mineiro acabou chegando ao primeiro gol. Jussiê foi lançado, fez boa jogada pela esquerda, passou por Bruno Lança e cruzou para área. A bola passou por toda a defesa paranaense e sobrou para Guilherme, na segunda trave que, de cabeça, fez 1 a 0 para o Cruzeiro. Foi o segundo gol do atacante no Brasileiro. Depois dos 30 minutos, o Furacão equilibrou a partida e passou a pressionar, em busca do empate. E aos 37 minutos, depois da bola levantada na área do Cruzeiro, Artur saiu mal. Na sobra, sem marcação, Marcão chutou para o gol vazio. Sorín esticou-se e evitou o gol em cima da linha. Mas, depois de salvar o time, o argentino cometeu uma lambança. Aos 43 minutos, Fernandinho roubou bola e foi parado com falta de Sorín, que recebeu o cartão amarelo. Na seqüência do lance, após bola levantada na área do Cruzeiro, o argentino segurou Washington. O árbitro paulista Paulo César de Oliveira viu a infração e marcou pênalti para o Atlético. O lateral argentino recebeu outro amarelo e foi expulso no lance. Aos 45 minutos, Washington, deslocando Artur, empatou o jogo por 1 a 1. Com um jogador a mais, o Furacão precisou de apenas 30 minutos para matar a partida no segundo tempo. Logo aos cinco minutos, o Atlético conseguiu a virada. Ivan avançou pelo meio, chutou forte de longe e fez 2 a 1. A bola ainda tocou em Artur antes entrar. Foi o segundo gol do lateral na competição nacional. Um minuto depois, Jádson recebeu de Dagoberto na direita, dominou na entrada da área e chutou no ângulo, para fazer 3 a 1. Foi o nono gol do armador no Brasileiro. E aos 30 minutos, Maldonado fez pênalti em Dagoberto. Um minuto depois, Washington cobrou e fez 4 a 1. Foi o 19º gol do atacante no Brasileiro. Depois de lutar muito, o Cruzeiro conseguiu descontar no final com Fred, aos 41 minutos, depois de jogada individual.