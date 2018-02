Atlético-PR goleia e fica perto da vaga O Atlético-PR abriu uma larga vantagem sobre o Londrina na disputa por uma das vagas na final do Campeonato Paranaense. Na primeira partida do confronto, disputada nesta quarta-feira no Estádio Vitorino Gonçalves Dias, em Londrina, o Atlético venceu por 4 a 0. Por isso, pode perder por até 3 gols de diferença no jogo de volta, sábado, na Arena da Baixada. O outro finalista do Campeonato Paranaense será conhecido na disputa entre Coritiba e Iraty. A primeira partida acontece nesta quinta-feira, às 15h30, em Irati. Mesmo fora de casa, o Atlético logo abriu o placar. Aos 4 minutos, Fabrício cobrou falta e, na tentativa de afastar o perigo, o atacante Alex Paulista, do Londrina, tocou na bola e a tirou do alcance do goleiro Vilson: 1 a 0. Foi só o que o Atlético produziu de bom no primeiro tempo. Depois, sofreu a pressão do Londrina, que, no entanto, não conseguiu empatar. Aí, na segunda etapa, aconteceu a goleada. O segundo gol do Atlético também saiu numa falta, cobrada por Fernandinho, aos 21 minutos. Depois, aos 30, numa bela troca de passes, o mesmo Fernandinho ampliou. A goleada atleticana foi fechada na seqüência, com Maciel, aos 33.