Atlético-PR goleia e vai à semifinal Uma das semifinais do Campeonato Paranaense já está definida. O Atlético-PR venceu o Roma por 4 a 0, neste sábado, na Arena da Baixada, e vai disputar uma das vagas para a final com o Londrina, que venceu o Cianorte nos pênaltis, por 4 a 2 - no tempo normal, houve empate por 2 a 2. Em Irati, o time da casa também classificou-se em cobranças de pênaltis, ao vencer a Adap por 5 a 4 - no tempo normal, empate por 1 a 1. O seu adversário sairá do confronto entre Coritiba e Francisco Beltrão, neste domingo, às 19 horas, no estádio Pinheirão, em Curitiba. Na Arena da Baixada, em Curitiba, onde o Atlético comemorava 81 anos de existência, o presente chegou com goleada. O Roma mostrou fragilidade e foi facilmente dominado. A goleada começou a ser desenhada aos 16 minutos do primeiro tempo, quando Fernandinho tocou a bola para Jancarlos, que cruzou para Aloísio, de cabeça, tirá-la do alcance do goleiro. A expectativa era que o Roma se soltasse depois do gol, mas isso não aconteceu e o time chegou apenas uma vez com perigo, numa cobrança de falta defendida por Diego. O Roma voltou com um pouco mais de vontade para o segundo tempo e teve uma grande oportunidade para empatar aos 5 minutos. Apesar dessa tentativa, a defesa do time mostrou muitas deficiências e o Atlético ampliou aos 14 minutos, quando Fabrício chutou e a bola desviou em Vanderlei, enganando o goleiro. O terceiro gol aconteceu cinco minutos depois, numa escapada de Aloísio, que encobriu o goleiro. Ainda houve tempo para Dênis Marques limpar a jogada aos 29 e tocar para o gol, encerrando a goleada.