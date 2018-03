Atlético-PR goleia Flamengo por 4 a 1 Com três gols de Ilan, o Atlético Paranaense goleou o Flamengo por 4 a 1, neste domingo à tarde, na Arena da Baixada, em Curitiba. Os torcedores lotaram o estádio e, além da boa apresentação do time da casa, assistiram a cinco expulsões --Valdson, Edílson e Athirson, pelo Flamengo; Adriano e Capone, pelo Atlético. Foi o fim, também, de uma série de 9 jogos sem derrota da equipe carioca. Impulsionado pela torcida, o Atlético partiu com tudo para o ataque, dominando a partida, mas encontrando dificuldade para entrar na área flamenguista. Marcando bem, o Flamengo apostava nos contra-ataques. No primeiro deles, aos 9 minutos, Edílson fez boa jogada e cruzou para Fábio Baiano chutar com força, mas errando o gol. A resposta do Atlético foi rápida, aos 12 minutos. O lateral Alessandro tentou chutar para o gol e a bola sobrou para Ilan bater da entrada da área, vencendo Júlio Cesar: 1 a 0. Na pressão, o time da casa ampliou cinco minutos depois. Kleberson cruzou, Dagoberto ajeitou e Ilan, novamente, tocou para o gol. Com a vantagem, o Atlético deu espaço para o adversário, que chegou com perigo no fim do primeiro tempo, sendo salvo pelo goleiro Diego. "Estamos com vergonha de dar de bico", reclamou o técnico do time paranaense, Vadão. O recado não foi assimilado. Parecia que somente o Flamengo tinha voltado para jogar o segundo tempo. A entrada de Fernando Baiano deu mais mobilidade ao ataque do time carioca. Tanto que, foi ele quem diminuiu o placar, aos 5 minutos, ao receber passe de Luciano Baiano. Quando o adversário dava a impressão de que empataria a partida, o Atlético armou um contra-ataque, aos 11, e Adriano encobriu Júlio Cesar para fazer 3 a 1. O Atlético voltou a crescer em campo, dominando novamente as ações e anulando todas as jogadas flamenguistas. Aos 21 minutos, Ilan ainda marcou seu terceiro gol, após boa jogada individual, definindo a vitória. Ficha técnica: Atlético Paranaense: Diego; Alessandro, Capone, Rogério Correa e Ivan; Leomar, Luciano Santos (Fabricio), Kleberson e Adriano; Dagoberto (Ricardinho) e Ilan (Igor). Técnico: Vadão. Flamengo: Júlio César; Luciano Baiano, André Bahia, Valdson e Athirson; Fabinho, Fabiano Eller (Fernando Baiano), Fábio Baiano (Jonatas) e Igor; Jean (Zé Carlos) e Edílson. Técnico: Nelsinho Baptista. Gols: Ilan, aos 12 e aos 17 minutos do primeiro tempo; Fernando Baiano, aos 4, Adriano, aos 11, e Ilan, aos 21 do segundo. Árbitro: Luciano Augusto Almeida (ES). Cartão amarelo: Alessandro e André Bahia. Cartão vermelho: Adriano, Capone, Athirson, Valdson e Edílson. Renda: R$ 335.289,00. Público: 27.058 pagantes. Local: Arena da Baixada, em Curitiba. classificação