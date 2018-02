Atlético-PR goleia Fortaleza por 4 a 1 Em cinco minutos, o Atlético Paranaense garantiu nesta quarta-feira mais uma vitória no Campeonato Brasileiro: 4 a 1 sobre o Fortaleza, no Ceará. Os três pontos foram garantidos graças a três gols no primeiro tempo: Alan Bahia aos 28, Danilo aos 30 e Dagoberto aos 33. No segundo tempo, Alex Afonso fez o gol de honra para o Fortaleza aos 27 minutos e Finazzi fechou a goleada aos 46. Com essa derrota, o Fortaleza acumula uma seqüência negativa de quatro jogos sem vitórias, sendo três em casa. O próximo jogo será contra o Corinthians, em São Paulo (SP). Já o Atlético-PR pega o Brasiliense. O Fortaleza permanece com 41 pontos e o Atlético vai 39 pontos. A partida - Jogando no Estádio Castelão, o Fortaleza estava irreconhecível. Desorientado, nem parecia o clube que vinha surpreendendo na competição. Tomou o primeiro gol do Atlético-PR numa cobrança de escanteio, com Alan Bahia de cabeça. O segundo gol foi de cruzamento. A zaga do Fortaleza, na dúvida sobre o impedimento, parou. Danilo, em posição legal, marcou. Logo depois, veio o terceiro gol dos paranaenses em um cruzamento de Christian para Dagoberto. O goleiro Bosco ainda tocou na bola. Na volta para o segundo tempo, o técnico do Fortaleza Hélio dos Anjos trocou Hernani por Paulo Izidoro. E reclamou da marcação. "Vamos tentar melhorar agora", disse. Com vantagem, os paranaenses tentaram se fechar na defesa. Os cearenses bem que tentaram correr atrás do prejuízo, criando mais oportunidades, mas esbarraram na zaga adversária. Aos 27, o zagueiro Alan chutou, Tiago Cardoso largou nos pés do centroavante Alex Afonso, que fez o único gol do Fortaleza. No minuto seguinte, André Rocha cometeu pênalti em Clodoaldo. Lúcio bateu e o goleiro Tiago Cardoso defendeu. No final, Alex Afonso cabeceou e a bola bateu na trave. Mas, aos 46, Finazzi conseguiu marcar e fechou o placar: 4 a 1.