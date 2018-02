Atlético-PR goleia Londrina por 5 a 0 O Atlético PR não jogou bem no primeiro tempo, mas desencantou na etapa final e aplicou uma goleada por 5 a 0 sobre o Londrina, nesta quarta-feira à noite, na Arena, em Curitiba, no complemento da 5ª rodada do returno do Campeonato Paranaense. O resultado garantiu-lhe a primeira colocação no Grupo B e a classificação para a próxima fase. Nesse grupo também o Iraty, com 22 pontos, está classificado. Para o Londrina, a derrota pode custar caro. Com 16 pontos, caiu para a 5ª posição e estaria desclassificado. No Grupo A, apenas o Coritiba está classificado. O técnico Casemiro Mior, que ainda busca formação ideal para o jogo da Libertadores, no dia 6 de abril, em Curitiba, contra o América de Cali, mudou a estrutura do time. Cocito saiu da zaga para a entrada de Danilo e Aloísio entrou no ataque na vaga de Lima. Mas a principal alteração foi a entrada de Fabrício no meio-de-campo, no lugar de Rodrigo Souto. Ele foi o dono do jogo. Os gols foram marcados por Alan Bahia aos 38 do primeiro tempo; Aloísio aos 2, Marin aos 16 , Fabrício aos 42 e Alan Bahia aos 46 do segundo.