Atlético-PR goleia na Sul-Minas Em partida que estava marcada para domingo e foi antecipada para esta quarta-feira, o Atlético-PR derrotou o Malutrom por 4 a 0, no estádio Couto Pereira, em Curitiba, e conseguiu se recuperar dos últimos quatro resultados negativos. Os gols foram marcados por Ilan (2) e Dagoberto (2), que substituiu o atacante Kléber, barrado pelo treinador Geninho por deficiência técnica. Com o resultado, o Atlético soma 18 pontos na Copa Sul-Minas, ocupando a segunda colocação. Já o Malutrom fica com apenas 6 pontos e ainda sofre com a ameaça de rebaixamento.