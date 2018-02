Atlético-PR goleia o Rio Branco por 5 a 0 pelo Paranaense Com uma boa apresentação do atacante Alex Mineiro, autor de dois gols e de uma assistência, o Atlético não teve dificuldade para golear o Rio Branco por 5 a 0 na noite de domingo, na Arena da Baixada, em Curitiba, pela 2.ª rodada da segunda fase do Campeonato Paranaense e manter a liderança do grupo 2, com seis pontos. A goleada deixou o Rio Branco na lanterna com um ponto. O Atlético abriu o placar com um gol de Cristian, aos 38 minutos do primeiro tempo. Na etapa final, Alex Mineiro marcou aos 10 e 32. Evandro aos 22 e Denis Marques aos 43 minutos encerraram a goleada. Na outra partida do grupo, o Cianorte chegou aos três pontos e à vice-liderança ao vencer o Paranavaí de virada por 2 a 1, com dois gols de Didi, aos 35 e 36 minutos do segundo tempo. Tiago abriu o placar para o Paranavaí, terceiro colocado com um ponto, ainda na primeira etapa e Didi, aos 35 e 36 da etapa final marcou os dois gols da virada. Em Curitiba, o Atlético pressionou seu adversário desde o início da partida, na tentativa de apagar a goleada sofrida no meio da semana para o Vitória pela Copa do Brasil. Com isso, a equipe teve bastante movimentação e soube fugir da marcação aplicada pelo Rio Branco, que funcionou apenas no primeiro tempo. O Atlético abriu o placar com Cristian, aos 38 minutos de jogo, após um contra-ataque rápido. Aos 10 da etapa final, Alex Mineiro completou um rebote do goleiro Valter e ampliou. O meia Evandro marcou o terceiro após invadir a área e ganhar a dividida com o zagueiro e aos 32, Alex Mineiro marcou seu segundo gol no jogo em um forte chute que bateu na trave antes de entrar. Aos 43, o atacante ainda fez uma assistência para Denis Marques completar para as redes e encerrar a goleada.