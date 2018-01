Atlético-PR humilha Vasco com 7 a 2 O Atlético Paranaense encontrou uma facilidade que não esperava para golear o Vasco por 7 a 2, nesta quarta-feira à noite, na Arena da Baixada, em Curitiba (PR). Com 15 pontos, o time paranaense saiu da zona de rebaixamento. Já o Vasco fica na zona de rebaixamento, com 12 pontos, e a pior defesa do campeonato - 39 gols. Sem qualquer inspiração e pouca transpiração, o Vasco encontrou muita dificuldade para progredir as jogadas quando a bola passava do meio-de-campo. Somente sua defesa teve trabalho para tentar segurar o ataque atleticano, que pressionou de todos os lados. Mas foi infrutífero. Aos 9 minutos, Paulo André pegou o rebote da defesa e bateu para marcar o primeiro. A pressão atleticana não parou e aos 15 minutos Evandro aproveitou uma das inúmeras bolas espalmadas pelo goleiro para marcar o segundo. Quatro minutos depois, Lima completou um cruzamento e ampliou. O Vasco chutou uma única bola ao gol do Atlético no primeiro tempo. Melhor para o time da casa, que não deixou o ataque. Jancarlos fez o quarto aos 46 minutos, numa bela cobrança de falta. Veio o segundo tempo e a superioridade atleticana confirmou-se aos 5 minutos, quando Lima fez o quinto, de calcanhar. O Atlético afrouxou e permitiu o avanço do ataque vascaíno, que redundou no gol de Anderson aos 10 minutos. Impulsionado pela torcida, o Atlético reacendeu e não saiu do ataque, dando oportunidade para Aloísio marcar aos 37 minutos. De pênalti, Alex Dias ainda descontou aos 46. Mas o jogo era só do Atlético e foi ele quem fechou o placar, por meio de Finazzi aos 48 minutos.