Atlético-PR ignora mando do Flamengo por sequência invicta e vaga no G6

Invicto há cinco jogos no Campeonato Brasileiro, com quatro vitórias e um empate, o Atlético Paranaense promete ignorar o mando do Flamengo para o duelo deste domingo, às 16 horas, no estádio Luso-Brasileiro, no Rio, pela 22ª rodada.

A boa sequência levou o time paranaense aos 30 pontos, se aproximando da disputa por vaga no G6, o grupo dos seis primeiros colocados que garante vaga na próxima edição da Copa Libertadores. E, para o técnico Fabiano Soares, o elenco precisa manter o mesmo comportamento tanto dentro quanto fora de casa se quiser manter a boa fase.

"O bom é que, quando não perde, fortalece a mensagem que você dá aos jogadores. Vão acreditando mais ainda", explica o treinador. "O que o torcedor pode esperar é uma equipe buscando a vitória, com a cara do Atlético, uma equipe grande, que joga em casa e fora igual para poder somar os três pontos."

Recuperado de contusão, o zagueiro Thiago Heleno deve ser a novidade no time titular deste domingo, provavelmente no lugar de Paulo André. Jonathan, lesionado, seguirá sendo substituído por Zé Ivaldo, enquanto Lucas Fernandes disputa uma vaga com Sidcley no ataque atleticano.