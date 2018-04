Atlético-PR inicia estadual apostando na base

Na equipe titular escalada para a estreia, apenas o lateral Márcio Azevedo e os meias Netinho e Paulo Baier não foram formados pelo clube. Preocupado com o condicionamento físico dos jogadores, Antônio Lopes decidiu poupar alguns atletas considerados titulares, como os volantes Alan Bahia e Valência e os colombianos Vanegas e Serna, recém-contratados.

"Ainda não podemos cobrar muito deles, principalmente na parte técnica. Sabemos que vamos errar muito alguns fundamentos durante o jogo, mas a equipe está dentro do que esperávamos para esta partida", afirmou Lopes.

O Paraná reformulou o seu elenco para 2010 e contratou 12 jogadores. Assim, terá um time bem diferente em relação ao que participou da Série B do Brasileiro na sua estreia no Campeonato Paranaense, domingo, contra o Rio Branco, no Durival de Britto, às 18h30.

O técnico Marcelo Oliveira promoverá cinco estreias na equipe do Paraná. O goleiro Juninho e zagueiro Irineu, estavam no Juventude, o zagueiro Alessandro Lopes e o meia Márcio Diogo, contratados do Ipatinga, e o lateral Guaru, que estava no Coritiba, já tiveram a escalação confirmada pelo treinador.

O Campeonato Paranaense tem outras três partidas neste domingo: Operário x Cascavel e Iraty x Engenheiro Beltrão, ambos a partir das 16h40, e Nacional x Paranavaí, às 16h50.