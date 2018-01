Atlético-PR já faz contas para não cair Os 30 pontos somados até aqui já estão levando o Atlético-PR a pegar a calculadora para analisar as possibilidades de escapar do rebaixamento. Uma consciência todos têm. Para continuar na primeira divisão é preciso vencer os jogos disputados na Arena da Baixada, em Curitiba, como o desta quinta-feira, às 20h30, contra o Botafogo. ?Já estávamos preocupados. Agora então...?, pondera o meia Evandro. Realizando sua 100.ª partida com a camisa rubro-negra, o lateral-esquerdo Marcão reforça que não dá mais para errar. ?O único resultado que nos interessa é a vitória e temos que ir em busca dela?, acentua. Segundo ele, o Botafogo deverá jogar fechado, esperando erros atleticanos. ?Por isso, pedimos o apoio e a paciência do torcedor porque vamos ter que tocar a bola para abrir espaços?.